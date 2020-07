Am Sonntag (12. Juli 2020) hat sich auf der Staatsstraße 2418 zwischen Dornheim und Nenzenheim (Landkreis Kitzingen) gegen 20.10 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dies teilte das Polizeipräsidium Unterfranken gegenüber inFranken.de mit.

Demnach kam ein 1966 geborener Mann mit seinem Auto allein beteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei zog sich der Fahrer tödliche Verletzungen zu. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

Nach tödlichem Unfall: Verkehrsbehinderungen wegen Bergungsarbeiten möglich

Die Bergungsarbeiten sind gegenwärtig (21.50 Uhr) noch im Gange. Es kann daher rund um den Unfallort noch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

