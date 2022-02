Am Dienstag fuhr ein 48-Jähriger auf der Bundesstraße 22 von Kitzingen in Richtung Schwarzach. Aus Unachtsamkeit geriet er mit seinem Pkw auf Höhe der Einmündung Großlangheimer Straße in Hörblach auf die Linksabbiegespur und prallte gegen die Fahrzeugseite eines Sattelzugs.

Der 62-jährige Lastwagenfahrer stand bereits auf der Linksabbiegerspur, er erkannte die Situation und lenkte seinen Sattelzug nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der PKW-Fahrer prallte so dann gegen die linke Fahrzeugseite, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 48-Jährige schwer. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr Stadt Schwarzach, Hörblach sowie die Straßenmeisterei aus Kitzingen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50000 Euro.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach (NEWS5)