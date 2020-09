Zusammenstoß mit einer Schwerverletzten in Unterfranken: In Marktsteft im Kreis Kitzingen kam es am Sonntag (20.09.2020) zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei Kitzingen berichtet, hatte ein 58-Jähriger beim Abbiegen eine entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen.

Der Mann war mit seinem Wohnmobil auf der Landstraße zwischen Marktbreit und Kitzingen unterwegs. An einer Kreuzung zum Industriegebiet Marktsteft wollte der 58-Jährige nach links in Richtung Tankstelle abbiegen, dabei übersah er jedoch eine 66 Jahre alte Frau, die ihm auf dem Motorrad entgegenkam.

Wohnmobil kollidiert mit Motorrad im Kreis Kitzingen: 66-Jährige schwer verletzt

Die Bikerin prallte frontal gegen die Vorderseite des Wohnmobils. Durch den Zusammenstoß erlitt sie schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Zentrum für Operative Medizin der Würzburger Uniklinik gebracht werden.

Die betroffene Staatsstraße wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Am Wohnmobil sowie am Motorrad der Verletzten entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro.