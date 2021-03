Mädchen (13) bei Unfall schwer verletzt - Auto trifft sie, als sie mit Fahrrad fährt: Am Freitagmorgen (26.03.2021) gegen 07.15 Uhr fuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin von Michelfeld im Kreis Kitzingen in Richtung Mainbernheim. Wie die Polizeiinspektion aus Kitzingen am Tag danach berichtet, wurde das Mädchen dabei schwer verletzt.

Kurz nach dem Kreisverkehr wollte das junge Mädchen nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah sie ein ihr entgegen kommendes Auto.

Marksteft: Mädchen (13) von Auto erfasst und schwer verletzt

Der 63-jährige Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Mädchen. Sie wurde mit einer Oberschenkelfraktur von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Würzburg geflogen.

Vorschaubild: Dron /Adobe Stock/Symbolfoto