Kollision auf der A3 bei Geiselwind: Rettungshubschrauber landet auf Fahrbahn

Unfall auf der A3: Bei Geiselwind im Landkreis Kitzingen sind am Sonntagabend (2. August 2020) drei Fahrzeuge ineinander gekracht. Sechs Rettungswagen, drei Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von inFranken.de sagte, wurde offenbar nur eine Person in der Folge des Unfalls verletzt. Die Vielzahl an Rettungskräften erklärt sich durch den Fakt, dass es zunächst hieß, es wären 14 Personen in den Unfall verwickelt gewesen. Der Unfall geschah an der Anschlussstelle Geiselwind.

Dies ist eine Erstmeldung. Sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.