Die A3 bei Kitzingen musste am Mittwoch (8. Dezember 2021) für einige Zeit gesperrt werden. Grund dafür war laut Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen in Fahrtrichtung Nürnberg.

Ein Autofahrer hatte auf Höhe der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach das eine eines Staus übersehen. Der Wagen des 41-Jährigen krachte gegen das stehende Auto vor ihm. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren Kitzingen und Stadtschwarzach befreit werden. Er musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall am Stauende auf A3: Ein Verletzter und drei beschädigte Fahrzeuge

Das Auto am Stauende wurde durch die Wucht des Aufpralls noch in ein weiteres Fahrzeug geschoben und schleuderte anschließend in die Mittelschutzplanke. Die beiden Autofahrer, ein 24-Jähriger und ein 77-Jähriger, blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 bis 60.000 Euro geschätzt.

Wegen der Rettungsmaßnahmen, den querstehenden Unfallfahrzeugen und notwendigen Reinigungsarbeiten musste die A3 Richtung Nürnberg länger voll gesperrt werden. Der Stau erreichte zeitweise eine Länge von rund sieben Kilometern.

