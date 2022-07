Marktbreit vor 44 Minuten

Unfall wegen einer Wespe

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Gnodstadter Straße in Marktbreit ein Unfall. Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr am Ortsausgang in Richtung Gnodstadt, als ihm durch die geöffnete Seitenscheibe eine Wespe ins Gesicht flog, berichtet die Polizei. Er versuchte reflexartig, die Wespe wegzuschlagen. Hierbei geriet sein Auto links von der Straße ab und fuhr gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugfront stark eingedrückt. Es entstand Schaden von insgesamt rund 6000 Euro. Nach derzeitigen Kenntnisstand blieb der Fahrer unverletzt, schließt der Polizeibericht.