Am Dienstag, gegen 6.50 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße 25 von Neuses am Berg kommend in Richtung Felsenkeller. Der unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes mit Kitzinger Zulassung schnitt den Peugeot-Fahrer laut dessen Aussage im Kreuzungsbereich, sodass dieser nach rechts ausweichen musste und gegen drei Metallpfosten fuhr. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden von rund 8500 Euro zu kümmern.

Am Dienstag, zwischen 7.30 und 14.15 Uhr, durchfuhr ein unbekannter Fahrer bei Rüdenhausen vermutlich mit einem Lkw auf der Staatsstraße 2420 die Unterführung der A 3. Hier finden momentan Bauarbeiten statt. Deshalb steht vor der Unterführung ein Baustellengerüst mit einer Beschilderung der maximalen Durchfahrtshöhe von drei Metern. Der Unbekannte fuhr in die Unterführung ein und touchierte aufgrund des zu hohen Aufbaus seines Fahrzeugs den horizontalen Querbalken des Gerüsts. Als er dies bemerkte, setzte er sein Gefährt zurück und fuhr davon. Am Baugerüst entstand Schaden von circa 8000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.