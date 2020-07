Unfall mit Fahrerflucht: Zweifel am Charakter des Autofahrers

Ein Unfall im Januar 2018, bei dem er unter Alkohol gestanden hatte und vom Unfallort getürmt war, hat für einen jungen Mann aus dem Landkreis Kitzingen weitere Folgen. Vor dem Würzburger Verwaltungsgericht hat er nun vergeblich versucht, seinen Führerschein zurückzubekommen. Er war einer Frist des Landratsamts nicht nachgekommen, eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung vorzuweisen. Der erfolglose Kläger hat nun die Möglichkeit, erneut einen Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zu stellen, und so doch noch seine Fahreignung nachzuweisen.

Die Vorgeschichte: Der junge Mann war auf dem Heimweg von einer Diskothek bei Sommerhausen von der Bundesstraße 13 abgekommen. Der Kleinwagen prallte in die Leitplanke. Dabei wurde der Tank aufgerissen und der Treibstoff versickerte im Boden. Das Auto erlitt Totalschaden. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 22 000 Euro. Statt der Polizei den Unfall zu melden, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort und ließ sich von einem Taxi nach Hause fahren. Erst zwei Stunden später stellte er sich. Ein Alkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 1,3 Promille. Dafür kassierte er einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Auch der Führerschein wurde ihm entzogen.

Richterin bleibt hart

Einen Antrag auf Neuerteilung des Führerscheins lehnte das Landratsamt ab. Es sah berechtigte Zweifel an der Fahreignung des jungen Manns und bezweifelt, dass er sich künftig an "allgemeingültige und verkehrsrechtliche Normen und Regeln" halten werde. Die geforderte Begutachtung konnte er nicht vorweisen. Dem hielt der Anwalt des Klägers entgegen, dass es keine Zweifel an einer Eignung seines Mandanten gebe. Eine Begutachtung zu fordern, sei demnach rechtswidrig. Auch die Entfernung vom Unfallort berechtige nicht dazu, die Fahrerlaubnis zu entziehen.

Diese Argumentation überzeugte die Vorsitzende Richterin nicht. Ein medizinisch-psychologisches Gutachten – landläufig unter dem wenig schönen Begriff "Idiotentest" bekannt – ziele darauf ab, eine grundsätzliche "charakterliche Eignung" nachzuweisen. Es genügten bereits Zweifel, um ein solches fordern zu können. Nach dem was sich in der Januarnacht ereignet hatte, seien diese berechtigt, erklärte die Richterin. "Was Sie veranlasst hat, sich mit dieser Promillezahl ans Steuer zu setzen, auf gerader Fahrbahn einen Unfall zu bauen und dann auch noch Unfallflucht zu begehen, lässt schon Zweifel an einer Eignung aufkommen", folgerte sie und nahm dabei den Kläger fest in den Blick. Dem jungen Mann bleibt jetzt nur der Gang zur MPU, will er seinen Führerschein wieder bekommen.