Am Samstag fuhr ein Autofahrer gegen 8.50 Uhr auf der Falterstraße in Kitzingen und wollte an der Kreuzung zur Luitpoldstraße in die Ritterstraße befahren. Dort steht ein Stopp-Schild. Der Autofahrer übersah laut Polizeibericht einen Radfahrer, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war, so dass es zum Zusammenstoß zwischen beiden kam. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer leicht.