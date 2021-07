Volkach vor 10 Minuten

Unfall beim Einparken

Am Donnerstag ist es Am alten Bahnhof in Volkach zu einem Unfall gekommen, wie die Polizei mitteilt. Ein Autofahrer touchierte beim Einparken mit der rechten vorderen Fahrzeugseite einen auf dem Edeka-Parkplatz ordnungsgemäß geparktes Auto an dessen hinteren, linken Kotflügel und Stoßstange. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.