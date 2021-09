Kitzingen vor 41 Minuten

Unfall beim Ausparken: Über 1000 Euro Schaden

Am Sonntagmittag touchierte eine 33-jährige Frau im Florian-Geyer-Weg in Kitzingen beim Rückwärtsausparken mit dem linken hinteren Stoßfänger ihres Skodas einen geparkten Ford an dessen hinterem linkem Stoßfänger. Durch den Anstoß entstand laut Polizeibericht ein Schaden von circa 1250 Euro.