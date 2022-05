Schwarzach vor 19 Minuten

Unfall beim Abbiegen: Vespafahrer schwerverletzt

Ein 42-Jähriger wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Transporter von Dettelbach kommend in Richtung Schwarzach auf Höhe der Einfahrt zum Sportplatz Schwarzenau nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Dies zeigte er auch an, indem er seinen rechten Blinker betätigte. Ein ihm folgender 75-jähriger Vespa-Fahrer erfasste laut Polizeibericht die Situation möglicherweise zu spät, lenkte rechts am Transporter vorbei und touchierte das abbiegende Fahrzeuge vorne rechts. Danach stürzte der Zweiradfahrer in das angrenzende Feld. Dabei verletzte sich der Mann laut Polizeiangaben schwer. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Transporters verletzte sich durch umherfliegende Glassplitter leicht.