Kitzingen vor 1 Stunde

Unfall beim Abbiegen

Eine 40-jährige Frau fuhr am Dienstag um 20.20 Uhr mit einem VW auf der Staatsstraße 2271 von Volkach kommend in Richtung Kitzingen. Zeitgleich bog laut Polizeibericht an der Kreuzung, die durch eine Ampel geregelt ist, eine 47-jährige Frau mit einem Peugeot vom Dreistock kommend nach rechts auf die Staatsstraße ein. Dabei kam es zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.