Auf der B286 bei Rüdenhausen, in Richtung Wiesentheid, ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Gegen 15 Uhr war die Fahrerin eines Mini Coopers von Rüdenhausen aus auf der B266 in Richtung Wiesentheid/Schweinfurt unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein VW Caddy einer am Ausbau der Autobahn arbeitenden Firma. Der Fahrer des Caddys wollte nach links auf die Auffahrt zur Autobahn in Richtung Würzburg abbiegen, übersah den Mini und fuhr nahezu frontal in diesen.

Der Caddy-Fahrer musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, die Fahrerin des Minis wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehren aus Rüdenhausen und Wiesentheid waren im Einsatz. Der Streckenabschnitt von der Ampel auf der B286 bei Wiesentheid bis zur Unfallstelle war rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt, die Fahrzeuge wurden umgeleitet.