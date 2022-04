Auf der B286 bei Rüdenhausen, in Richtung Wiesentheid, ereignete sich am Freitagnachmittag (29. April 2022) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Laut Polizei Kitzingen war am Nachmittag gegen 15 Uhr ein 55-jähriger Mann aus Dortmund im Begriff mit seinem VW an der Anschlussstelle Wiesentheid nach links auf die Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt abzubiegen.

Landkreis Kitzingen: 55-Jähriger kracht in Gegenverkehr

Während des Abbiegevorgangs übersah der 55-Jährige offenbar den Gegenverkehr und kollidierte mit der entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrerin eines Mini. Die 33-jährige Minifahrerin wurde durch den Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach transportiert.

Der 55-jährige Unfallverursacher musste aufgrund der schweren Verletzungen sogar durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeflogen werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch die Polizeiinspektion Kitzingen geführt.

Der Streckenabschnitt von der Ampel auf der B286 beim Gewerbegebiet von Wiesentheid bis zur Unfallstelle war rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt, die Fahrzeuge wurden umgeleitet.