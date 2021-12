Wiesentheid vor 15 Minuten

Unfall bei Gelbe-Säcke-Abfuhr: Mitarbeiter gerät unter Hinterachse

In Wiesentheid wurde am Freitagmittag der Belader eines Entsorgungsunternehmens während seiner Arbeit schwer verletzt. Während der Abholung der „Gelben Säcke“ kam der Arbeiter in unmittelbarer Nähe zum Sonderfahrzeug ins Straucheln, stürzte zu Boden und kam mit einem Bein unter die Hinterachse des 26-Tonners. Da dieser laut Polizeibericht unglücklicherweise durch den Fahrer bereits wieder in Bewegung gesetzt worden war, zog er sich eine Unterschenkelfraktur zu, die vor Ort durch einen Notarzt behandelt wurde. Für eine weitergehende Untersuchung erfolgte ein Transport mit dem Rettungshubschraubers in die Uniklinik Würzburg