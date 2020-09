Schwarzach vor 1 Stunde

Unfall auf der Staatsstraße 2271: Schwer verletzte Motorrad-Sozia

Am Sonntagabend fuhr eine 23-jährige Studentin mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2271 von Kitzingen kommend in Richtung Volkach. Etwa 200 Meter nach der Überführung der B 22 wollte sie an einem Flurweg bei Schwarzach nach rechts in Richtung Stadtpark abbiegen. Die Opel-Fahrerin verlangsamte die Geschwindigkeit und setzte den rechten Blinker, schreibt die Kitzinger Polizei in ihrem Bericht.