Kitzingen vor 1 Stunde

Unfall auf der B 8: Unter Drogen und mit Handy am Steuer

Beim Einfahren in den Kreisverkehr der B 8, von Hoheim kommend, musste eine Autofahrerin am Freitag gegen 16 Uhr warten. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahranfänger hielt zunächst hinter ihr an, rollte dann jedoch mit seinem Fahrzeug auf ihres auf. Gegenüber der Frau räumte er laut Polizeibericht spontan ein, dass er durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt gewesen sei.