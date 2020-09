Am Montagmorgen befuhr ein 48-Jähriger die Kreisstraße 28 von Euerfeld kommend in Richtung Bibergau. Kurz vor der Ortschaft sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Dacia erfasst, heißt es im Polizeibericht. Das Reh musste schwer verletzt von seinen Qualen erlöst werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

In der Nacht auf Dienstag befuhr ein 62-Jähriger mit einem Dacia dieselbe Strecke und erfasste ebenfalls ein Reh. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. An dem Auto entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Am Montagmorgen befuhr ein 22-Jähriger bei Marktbreit die B13 von Uffenheim kommend in Richtung Ochsenfurt. Kurz nach der Einmündung der KT 18 sprang ein Wildschwein auf die Fahrbahn und wurde von dem VW Polo erfasst. Das Tier lief weiter und konnte nicht mehr gefunden werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.