Die Rückkehr des Winters scheint etliche Autofahrer im Landkreis Kitzingen überrascht und in der Folge überfordert zu haben. So führt die Kitzinger Polizei drei der acht Unfälle, die zwischen Freitag und Samstag in der Früh von ihr aufgenommen wurden, auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurück. Fahrzeuge gerieten – auch durch falsche Bereifung – ins Schleudern und kamen von der Straße ab.

Die Polizei weist deshalb darauf hin, einen "eventuell geplanten Wechsel" von Winter- auf Sommerbereifung zu überdenken. Und: "Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sehen mindestens Verwarnungsgelder für Verstöße vor." Wer mit Reifen unterwegs ist, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind, riskiert laut Bußgeldkatalog mittlerweile eine Strafe von 60 Euro und einen Punkt in der zentralen Bußgeldstelle, bei Gefährdung sind es 100 Euro.

Die gängige Aussage lautet nach Polizeiangaben, dass das Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen mit "wintertauglicher Bereifung" auszurüsten ist. Außer bei Schnee- und Eisglätte gilt dies etwa auch bei Schneeverwehungen, wie sie häufig bei Straßen zwischen freien Feldern entstehen. Die von Reifenherstellern empfohlene "O-bis-O-Regel", also von Oktober bis Ostern mit Winterreifen zu verkehren, sei in diesem Jahr "sicher kein schlechter Anhaltspunkt", so die Polizei.