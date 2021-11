Am Dienstagmittag bog eine 27-jähirge Hyundai-Fahrerin von der Paul-Eber-Straße in Kitzingen nach links in die Innere Sulzfelder Straße ein. Hierbei übersah die Frau einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Kradfahrer und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, heißt es im Polizeibericht. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in ein in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Bereits am Dienstagmorgen fuhr ein 73-jähriger mit seinem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Etwashausen. Auf Höhe der Marktbreiter Straße 8, an der Radwegunterführung, kam dem Mann im Kurvenbereich ein 55-jähriger Mountainbiker entgegen. Beide Radler berührten sich. Der Mountainbiker verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung und brachte den 55-Jährigen in eine Klinik. An den Rädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden.