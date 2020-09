Zum Thema Kläranlage hatte Castells Bürgermeister Christian Hähnlein in der Sitzung des Gemeinderates Neuigkeiten. Nachdem die Betriebserlaubnis für die Anlage in Castell nur noch bis Ende 2022 läuft, lässt sich die Gemeinde derzeit von einem Fachbüro Studien über die verschiedenen Möglichkeiten erstellen, wie man zukünftig verfahren soll. Dabei stehen mehrere Varianten zur Debatte. Darunter ist der Anschluss an die Abwasseranlage einer Nachbargemeinde, wie auch eine eigene Lösung.

In die Varianten muss nun einberechnet werden, dass künftig wohl auch das Abwasser aus dem Ortsteil Wüstenfelden mit aufzunehmen ist. Das 90-Einwohner-Dorf hat zwar eine eigene, kleine Anlage. Jedoch stellte sich nun bei näheren Untersuchungen heraus, dass der Vorfluter, also der Bach, der diese versorgt, zu wenig Wasser führt. Das Wasser dort kann nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeit abfließen.

Die Gemeinde werde wohl keine Genehmigung zum weiteren Betreiben der Einrichtung bekommen, vermutet Hähnlein. "So, wie es jetzt ist, kann die Anlage dort nicht weiterbetrieben werden. Wir dachten, wir können sie etwas ertüchtigen und weiter betreiben." Das mache aber wenig Sinn. Also werde ein Anschluss an das Casteller Kanalnetz geprüft.

Anschluss an Kitzingen

Zum Thema Abwasser hatte das Ortsoberhaupt zuletzt auch einen Termin in Wiesenbronn. Der Nachbar favorisiert einen Anschluss nach Kitzingen, wozu eine Leitung über Großlangheim gebaut werden muss. Hähnlein besprach, wo eine mögliche Trasse von Castell aus verlaufen könne für den Fall, dass man den Anschluss an Kitzingen mache. Die Leitungen könnten weitgehend über Flurwege erfolgen, so Hähnlein.

Allerdings stelle sich bei einer Leitung über Wiesenbronn gemeinsam mit dem Nachbarort eine andere Frage: Die dann notwendige Länge der Leitung von gut zwölf Kilometer komme wegen des aufwändigen Unterhalts wohl nicht gerade günstig. Auch hier müsse man erst die Berechnungen des Ingenieurbüros abwarten.

Vom Tisch ist mit dem Bau einer gemeinsamen Anlage mit Wiesenbronn eine der Varianten. Bürgermeister Hähnlein zeigte die Möglichkeiten auf, die wohl bleiben. Diese seien entweder ein Anschluss an die Abwassereinrichtungen in Kitzingen oder Wiesentheid, sowie auch das Sanieren der eigenen Kläranlage. Bis Ende des Jahres wird die Studie des Fachbüros vorliegen, dann werde man über das weitere Vorgehen entscheiden.