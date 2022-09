Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend im Technologiepark ConneKT in Kitzingen eine 22-jährige Frau und deren 28-jährigen Beifahrer, die mit einem Dacia unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die junge Frau Fahrübungen durchführte und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, so der Polizeibericht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa