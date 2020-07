Kitzingen vor 1 Stunde

Uneinsichtig und aggressiv

In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Asylbewerberunterkunft im Steigweg in Kitzingen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Drei Bewohner, die die Nachtruhe erheblich störten und sich nicht einsichtig zeigten, wurden in Gewahrsam genommen, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt.