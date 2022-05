Die diesjährige Aktionswoche der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) vom 30. Mai. bis 3. Juni steht unter dem Motto ". . . und plötzlich überschuldet" und greift ein brisantes Thema auf, wie Dekanin Kerstin Baderschneider aus Kitzingen in einem Presseschreiben mitteilt.

Immer wieder suchen junge Menschen die Schuldner und Insolvenzberatung des Diakonischen Werkes Kitzingen auf, weil sie unwissend in die Miesen geraten sind. So haben zum Beispiel die Eltern dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen Waren auf den Namen ihrer Kinder bestellt und nicht bezahlt. So erhalten die jungen Erwachsenen plötzlich Mahnungen und Briefe von Inkassounternehmen. Aber auch Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Krankheit verursachen finanzielle Probleme und die "Schuldenspirale" beginnt. Das Geld reicht plötzlich nicht mehr. Raten geraten in Rückstand bis die Verträge schließlich gekündigt werden. Ersparnisse werden aufgebraucht. Nachdem ein rechtskräftiger Vollstreckungstitel vorliegt, kommt es zu Pfändungen des Kontos oder Lohns. Die Kosten und Zinsen treiben die Schuldenhöhe immer weiter nach oben. Irgendwann geht nichts mehr.

Je früher die Betroffenen eine Schuldnerberatung aufsuchen, umso besser. Ella Kiefel und Elisabeth Schmitt von der Schuldnerberatung der Diakonie Kitzingen helfen bei der Schuldenregulierung. Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei.

Im Rahmen der Aktionswoche besteht am Donnerstag, 2. Juni, von 9 bis 16 Uhr die Möglichkeit einer Beratung ohne Terminvereinbarung. Die Beratungsstelle befindet sich im Haus Mainblick, Mühlbergstraße 1. Hier gilt die 3G-Regel und es besteht Maskenpflicht.