Marktbreit vor 1 Stunde

Und es geht doch!

Marktbreit startete mit Bravour aus der kultur- und musikarmen Zeit. Das Open-Air-Konzert mit der Gruppe Uwaga! war ein musikalisches Highlight bei überraschend schönem Wetter, aber sehr frischen Temperaturen. Die Musiker präsentierten ein Feuerwerk an Crossover Interpretationen der Klassik. Auf dieser Tour der brillanten Musiker traf Mozart auf seiner Reise in einer serbische Kleinstadt auf Balkanmusik oder er begegnete auch Bob Marley. Andere Erlebnisse hatten auch Beethoven oder Richard Wagner. Die Spielfreude der Musiker, geboren aus den unterschiedlichsten Musikgenres, erwärmte das Publikum spürbar. Am Sonntag, bei bestem Wetter und der dem wunderbaren Ambiente am Kranen in Marktbreit genossen zahlreiche Besucher die Musik von Jonnie Ronnie & The Shotguns und Si Señor. Man konnte das Auftanken mit Genuss und Lebensfreude spüren und beobachten. Dieses Musikwochenende der Artbreit-Organisatoren zeigte, dass es geht, trotz Registrierung, Abstand und Masken. Das Publikum nahm die Gelegenheit dankend und verantwortungsvoll an.