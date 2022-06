Kitzingen vor 1 Stunde

Unberechtigt leere Flaschen und Pizza-Kartons entsorgt

In der Max-Planck-Straße in Kitzingen betrat eine unbekannte Person widerrechtlich das Anwesen mit der Hausnummer 4 und entsorgte im Zeitraum von Sonntag, 12 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, Müllsäcke mit leeren Alkoholflaschen und Pizza-Kartons im Container, welcher sich auf dem Grundstück befindet, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.