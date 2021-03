Kitzingen vor 9 Stunden

Kitzingen: Unbekannter zerkratzte geparktes Auto

In der Zeit von Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, ereignete sich in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Ein Unbekannter zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen geparkten Seat, heißt es im Bericht der Polizei. Dieser wurde an beiden Fahrzeugseiten beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.