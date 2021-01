In der Zeit zwischen 6. Januar, 10 Uhr, und 10. Januar, 12.45 Uhr, versuchte ein Unbekannter in der Hauptstraße in Mainstockheim einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Dem Täter gelang es jedoch nicht, an das Bargeld oder die Zigaretten im Automaten zu kommen. Der Automat steht in der Nähe der Gaststätte „Roadhouse“. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.