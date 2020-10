Marktbreit vor 24 Minuten

Unbekannter versucht in Partyraum zu gelangen

Am Montag um 7.20 Uhr ereignete sich in der Schützenstraße in Marktbreit ein Hausfriedensbruch. Ein unbekannter Mann betrat zunächst eine unversperrte Garage. Laut Polizeibericht versuchte er anschließend in den angrenzenden Partyraum zu gelangen. Dies misslang ihm jedoch und der Mann verließ ohne etwas zu entwenden das Anwesen. Der Mann war Brillenträger, trug blauen Einmalmundschutz, eine Jogginghose, Turnschuhe, eine schwarze Wintermütze und schwarze Steppjacke.