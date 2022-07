Nordheim vor 1 Stunde

Unbekannter verkratzte geparktes Cabriolet

Bereits zwischen 26. Juni, 12 Uhr, und 30. Juni, 18 Uhr, hat eine unbekannte Person ein in der Mainstraße in Norheim abgestelltes Ford Cabriolet verkratzt. Am Auto konnten an mehreren Stellen Schäden festgestellt werden, teilt die Polizei Kitzingen mit.