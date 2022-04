Kitzingen vor 19 Minuten

Unbekannter streift geparkten Fiat

Ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug streifte am 11. April, zwischen 17.30 und 19.15 Uhr, in der Kitzinger Schrannenstraße einen geparkten grauen Fiat Punto. An der Stoßstange wurden im hinteren linken Bereich Kratzer festgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.