Volkach vor 35 Minuten

Unbekannter stahl Trekkingrad

Ein unbekannter Täter stahl am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr ein im Dieselweg in Volkach abgestelltes, schwarzes Trekkingrad der Marke Cube. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Das Rad hat nach Angaben der Beamten einen Wert von circa 800 Euro.