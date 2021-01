Mit der Faust schlug ein Mann am Donnerstag um 17.20 Uhr in der Landwehrstraße in Kitzingen an der Synagoge gegen ein Glasornament und verursachte so einen Schaden von etwa 300 Euro. Eine Zeugin beobachtete, wie eine junge Frau zusammen mit einem jungen Mann zu Fuß an der Synagoge vorbeilief. Dann schlug der Mann gegen ein Teil des Glasornamentes der Seitentür, heißt es im Polizeibericht.

Dadurch entstand ein etwa 20 auf 30 Zentimeter großes Loch in der Scheibe. Anschließend liefen die Beiden in Richtung Glauberstraße davon. Eine Fahndung verlief erfolglos. Von den beiden Personen liegen keine näheren Beschreibungen vor, lediglich dass Alter schätzte die Zeugin auf etwa 30 Jahre. Außerdem trug der Mann ein Radio am Körper und spielte darüber laute Musik ab, so der Bericht der Polizei.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.