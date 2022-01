Am Donnerstag kam es im Waldgebiet zwischen Volkach und Eichfeld an der Staatstraße 2260 zu einem Rettungseinsatz unter Beteiligung mehrerer Rettungsdienste und der Polizei. Um den anfahrenden Kräften die Orientierung zu erleichtern, wurde durch die Polizei ein Faltkegel mit integrierter Warnleuchte auf der Fahrbahn positioniert, der als Wegweiser dienen sollte. Diesen Faltkegel schnappte sich laut Polizeibericht ein unbekannter Dieb, der damit verschwand. Den Wert der technischen Einrichtung gibt die Polizei mit rund 40 Euro an.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Heiko Becker