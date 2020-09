Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannter hinterlässt Zettel nach Unfall, aber ohne Namen

Am Mittwoch parkte eine Frau gegen 13 Uhr ihren VW Golf in der Glauberstraße in Kitzingen. Als sie am Abend gegen 21 Uhr zurückkam, fand sie an der Windschutzscheibe einen Zettel. Auf diesem waren ein Kennzeichen und ein kurzer Text notiert, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin stellte die Frau an der Frontstoßstange einen tiefen Kratzer fest. Von wem der Zettel an der Windschutzscheibe angebracht worden war, steht jedoch bislang noch nicht fest. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.