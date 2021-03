Marktbreit vor 16 Minuten

Unbekannter brach Baucontainer auf

Am Montag, zwischen 9.45 und 17.20 Uhr, hat ein Unbekannter das Vorhängeschloss eines Baucontainers aufgebrochen. Der Container stand im Bereich des Abfahrtsastes der A 7, an der Anschlussstelle Marktbreit, in Fahrtrichtung Süden.