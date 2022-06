Großlangheim aktualisiert vor 28 Minuten

Sachbeschädigung in Großlangheim: Unbekannter schlug Scheibe eines geparkten VW ein

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Donnerstag zwischen 7 und 15.30 Uhr es in der Kleinlangheimer Straße in Großlangheim, auf Höhe der Hausnummer 16, gekommen. Eine unbekannte Person schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe an der Fahrertüre eines geparkten, schwarzen VW Passat ein, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.