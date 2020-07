Wiesentheid vor 1 Stunde

Unbekannte verteilen Werkzeug auf Acker

Zu einem Diebstahl kam es an einer Baustelle in der Wiesentheider Kolpingstraße. In der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter zunächst eine Werkzeugkiste auf. Anschließend verteilten die Täter die darin befindlichen Werkzeuge auf dem angrenzenden Acker.