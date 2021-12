Kitzingen vor 33 Minuten

Unbekannte Person zersticht Reifen von 14 Autos

Am Dienstagabend, von circa 18 bis 22 Uhr, hat eine unbekannte Person in Kitzingen an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Betroffen sind laut Polizei Fahrzeuge, die im Bereich Frankenweg, Alemannenstraße, Keltenstraße sowie Hindenburgring Nord geparkt waren.