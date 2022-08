Nordheim vor 1 Stunde

Unbekannte Person zerkratzte ein Auto

Ein 18-Jähriger hatte sein Auto am Mittwoch zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in Nordheim auf dem Parkplatz am Main abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass eine unbekannte Person die rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatte, wie es im Polizeibericht heißt. Am Pkw entstand ein Schaden von 4000 Euro.