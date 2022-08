Volkach vor 50 Minuten

Unbekannte Person wütete in öffentlicher Toilette

Am Montag wurde Anzeige wegen einer Sachbeschädigung in der öffentlichen Toilette am Busbahnhof in Volkach erstattet. Zur Tatzeit, die innerhalb der letzten vier Wochen liegen muss, beschädigte eine unbekannte Person sowohl die Herren- als auch Damentoilette, indem jeweils Seifen- und Desinfektionsspender abgerissen, Toilettenbürstenhalter abgetreten sowie Gitterpapierkörbe herausgerissen wurden. Diese Gegenstände müssen alle ersetzt werden. Zudem wurde in der Herrentoilette die Decke mit einer unbekannten Substanz verunreinigt, so dass diese frisch gestrichen werden muss. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.