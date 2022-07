Mainstockheim vor 23 Minuten

Unbekannte Person stahl Mainstockheimer Ortsschild

Zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, hat eine unbekannte Person in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim das Ortsschild abmontiert und entwendet. Das Schild befand sich laut Polizeibericht am Zugang zur Main-Fähre und hatte einen Wert von circa 150 Euro.