Unbekannte Person entwendete ein Kinderwagengestell

In der Oberen Bachgasse in Kitzingen ist es am Mittwoch zwischen 14 und 20 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Eine unbekannte Person entwendete ein Kinderwagengestell, das sich zur Tatzeit im Eingangsbereich der Kinderbetreuung im Anwesen mit der Hausnummer 12 befand, teilt die Polizei mit. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.