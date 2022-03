Wiesentheid vor 37 Minuten

Unbekannte machen sich an zwei Baustellenfahrzeugen zu schaffen, um Diesel abzuzapfen

Unbekannte machten sich in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, an zwei Baustellen-Traktoren in der Rüdenhäuser Straße in Wiesentheid zu schaffen. Dabei bohrten die Täter bei einem grünen Fendt den Kraftstofftank an und verursachten einen Schaden von circa 4000 Euro. Diesel fehlte jedoch nicht, wie die Polizei mitteilt. Bei einem John Deere wurde dagegen Dieselkraftstoff im Wert von rund 340 Euro abgezapft.