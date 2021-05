Sommerach vor 1 Stunde

Unbekannte fahren mit Schlauchbooten davon und stehlen Motor

Diebe waren in der Zeit von Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, am Sportboothafen am Sommeracher Altmain unterwegs. Die bislang Unbekannten entwendeten zunächst zwei mit Außenbordmotoren bestückte Schlauchboote, die zuvor fest vertäut am Bootshafen des dortigen Camping-Platzes lagen.