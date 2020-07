Volkach vor 1 Stunde

Unbekannte brechen zweimal an den Erlachhöfen ein

Gleich zweimal brachen Unbekannte in Volkach an den Erlachhöfen ein. In der Zeit vom 29. Juli, 23.30 Uhr, und 30. Juli, 5.30 Uhr, stiegen sie in ein Hotel ein und entwendeten daraus einen Tresor.