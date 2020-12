Obervolkach vor 1 Stunde

Unbekannte brechen ins Sportheim ein und stehlen Kaminofen

Unbekannte sind in der Zeit vom 19. Dezember, 12 Uhr, und 20. Dezember, 10 Uhr, in Obervolkach ins Sportheim in der Waldstraße eingebrochen. Sie hebelten laut Polizeibericht mit einem noch unbekannten Werkzeug die Eingangstüre zum Sportheim auf.