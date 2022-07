Wiesentheid aktualisiert vor 5 Minuten

Unaufmerksam: BMW-Fahrer fährt in Peugeot

Am späten Samstagvormittag fuhr ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Eisenbergstraße in Wiesentheid in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Jahnstraße wollte er abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Das übersah ein hinter ihm fahrender 38-jährige BMW-Fahrer und stieß in das Heck des Peugeots. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 700 Euro, teilt die Polizei mit.